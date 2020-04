KE: Decyzja o tym, kiedy znosić restrykcje zw. z koronawirusem, należy do państw członkowskich

Źródło: PAP

To do władz państw członkowskich UE należy decyzja w sprawie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa - podkreślił we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.