Według danych MRPiPS, łączna kwota, o którą dotychczas zawnioskowali przedsiębiorcy w ramach wsparcia z tarczy antykryzysowej, osiągnęła 2 132 434 894 zł.

Wśród instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców znalazło się dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. O tę formę pomocy zawnioskowano dotychczas 9343 razy. Natomiast o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych wsparciem z powodu przestoju ekonomicznego złożono wnioski dla ponad 141 tys. pracowników na łączną kwotę prawie 506,4 mln złotych.

O dofinansowanie dla pracowników z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy złożonych zostało ponad 216 tys. wniosków na łączą kwotę przekraczającą 1,3 mld zł. Łącznie w ramach wymienionych form dofinansowania zawnioskowano o wsparcie dla 357 343 pracowników na kwotę 1 816 064 894 zł.

O niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tys. zł mikroprzedsiębiorcy złożyli dotychczas 63 274 wniosków na łączną kwotę 316 370 mln zł. Pożyczka ta podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu z 29 lutego br.

Z kolei z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do urzędów wpłynęło 528 738 wniosków, które dotyczą zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Przedsiębiorcy złożyli także 134 511 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 11 236 wniosków dla umów cywilnoprawnych dla 145 747 pracowników. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto. Z kolei o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat zawnioskowało 13 525 osób.

Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy wyniosła 72 617. Do ZUS-u wpłynęło ich 688 010, co razem daje liczbę 760 627 wniosków złożonych dotychczas przez przedsiębiorców do wtorku do godz. 17, przy czym drogę elektroniczną wybrało 605 704 osób, a wersję papierową 82 306.(PAP)

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk