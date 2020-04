GPW rozpoczęła cykl spotkań online z inwestorami z Azji i Bliskiego Wschodu



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z bankami inwestycyjnymi rozpoczęła cykl spotkań dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie z inwestorami z najważniejszych centrów finansowych Azji i Bliskiego Wschodu, podała spółka.

"W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, jak wideokonferencje są użytecznym narzędziem w biznesie. Zdecydowaliśmy więc, że zaplanowany na ten rok roadshow w najważniejszych globalnych centrach finansowych Azji i Bliskiego Wschodu przeprowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Udział w tych wirtualnych spotkaniach to ogromna szansa dla emitentów z warszawskiej giełdy na dotarcie do nowej grupy inwestorów. Cieszę się, że w czasie zwiększonej niepewności na globalnych rynkach nie wstrzymujemy działań, które są ważne dla emitentów i całego rynku" - powiedział prezes Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

To pierwsza inicjatywa, której celem jest zainteresowanie globalnych inwestorów polskim rynkiem kapitałowym. W kwietniu i maju spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 będą uczestniczyć w wideokonferencjach lub telekonferencjach z inwestorami z Singapuru, Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi). W drugim lub trzecim kwartale br. planowane są również videokonferencje z inwestorami z Hong Kongu oraz Chin, zapowiedziała GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)