Większość obostrzeń wprowadzonych w Niemczech z powodu koronawirusa obowiązywać będzie co najmniej do 3 maja – poinformowała Merkel na konferencji prasowej.

Przepisy obowiązują od 22 marca i obejmują m.in. częściowy zakaz opuszczania domów, zakaz podróży oraz zamknięcie przedszkoli, szkół i uniwersytetów. Dzięki tym przepisom udało się nie przeciążyć niemieckiego systemu zdrowia – podkreśliła kanclerz.

Merkel położyła nacisk na używanie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, ale ich noszenie w RFN pozostanie nieobowiązkowe.

Od 20 kwietnia sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych będą mogły wznowić działalność. Od właścicieli wymagane będzie przestrzeganie dodatkowych zasad, m.in. kontrolowanie, aby liczba klientów była nie większa niż jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.

Co najmniej do 3 maja zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne i miejsca kultu religijnego. Dalej zabronione pozostaje korzystanie z hoteli w celach turystycznych.

Od 4 maja zacząć ma się stopniowe wznawianie zajęć szkolnych. W pierwszej kolejności do szkół mają wrócić roczniki przygotowujące się do egzaminów. Zajęcia mają odbywać się w mniejszych grupach, co „będzie dużym wysiłkiem logistycznym, z którego powodu konieczne są intensywne przygotowania” - powiedziała kanclerz.

Przedstawiciele rządu federalnego i landów odbędą 30 kwietnia kolejną naradę, aby zatwierdzić kroki prowadzące do dalszej normalizacji życia publicznego po 3 maja.

