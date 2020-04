IMC zastąpi Polnord w indeksie sWIG80 po sesji 17 kwietnia



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Po sesji 17 kwietnia 2020 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki Polnord, a włączone - akcje spółki IMC, podało GPW Benchmark.

"Operacja wykreślenia akcji spółki Polnord z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%" - czytamy w komunikacie.

Po sesji 17 kwietnia 2020 r. listy uczestników indeksów sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 8 572 000 akcji spółki IMC, podano także.

W ub. tygodniu Cordia International zwiększyła udział w kapitale Polnordu - w wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji spółki ogłoszonego przez Cordia 14 lutego 2020 r. - do 90 637 483 akcji, stanowiących 92,92% udziału w kapitale zakładowym tyleż z ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału, Cordia posiadała 64 042 109 akcji, stanowiących 65,66% udziału w kapitale i tyleż z ogólnej liczby głosów.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)