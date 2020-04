Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Grupa INC zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł, podał INC.

GenXone jest spółką portfelową Carpathia Capital, podmiotu zależnego od INC. Biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej prowadzi m.in. badania nad SARS-CoV-2.

"Przyjęta przez nas strategia doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla innowacyjnych firm z sektora MŚP sprawdza się nawet w tak trudnych dla rynków kapitałowych, ale też dla całej gospodarki, okolicznościach. Jest to dowód, że stworzony przez nas ekosystem doradczo-inwestycyjny działa. Duże znaczenie dla nas ma fakt, że spółka wykorzysta pozyskane środki m.in. do rozwoju usług diagnostyki i popularyzacji testów wykrywających SARS-CoV-2" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, finansowanych ze środków NFZ, zaznaczono.

W ostatnim czasie zespół naukowców GenXone przygotował również projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pacjentów z pozytywnym wynikiem. Realizowane badania mogą okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na SARS-CoV-2, czytamy dalej.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na dalszy rozwój firmy, w tym realizowanie kolejnych innowacyjnych projektów, takich jak Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej. Celem GenXone jest komercjalizacja tego projektu jeszcze w tym roku, podkreślono.

Na akcje GenXone zapisy złożyło 53 inwestorów, w tym 46 osób fizycznych oraz 7 podmiotów prawnych. Spółka GenXone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w połowie 2020 r. Znaczącym akcjonariuszem GenXone jest notowana na NewConnect spółka Medcamp, która jest na etapie tworzenia funduszu biotechnologicznego. Grupa INC jest akcjonariuszem mniejszościowym obu spółek, wynika z komunikatu.

GenXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. genXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej GenXone, które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

