Nielegalna migracja do UE spadła w marcu o połowę w związku z koronawirusem

Źródło: PAP

Koronawirus zahamował nielegalną migrację do Europy. Z danych Frontexu wynika, że liczba wykrytych przypadków przekroczenia granicy spadła w marcu o połowę. KE rekomenduje, by bez względu na pandemię prowadzić procedury powrotowe dla osób bez prawa do azylu.