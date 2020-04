PGE zmniejszy wydatki na sponsoring o 27 mln zł w 2020 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zdecydowała o zmniejszeniu o połowę wydatków na sponsoring. Oszczędności wyniosą 27 mln zł w 2020 r., podała spółka.

"Jednym z aspektów analizy umów sponsoringowych w Grupie PGE był brak możliwości realizacji świadczeń sponsorskich na rzecz PGE w związku z pandemią COVID-19. Jednocześnie podjęto decyzję o niezmniejszaniu zaangażowania sponsorskiego w mecenat nad instytucjami kultury, m.in. nad filharmoniami w całej Polsce" - czytamy w komunikacie.

PGE zrezygnowała również z zaplanowanych na rok 2020 działań sponsoringowych, zarówno z uwagi na niemożność ich realizacji z powodu COVID–19, jak i z uwagi na analizę wartości wizerunkowej dla grupy, podano także.

"Analiza projektów sponsorskich pod kątem ich zasadności i wartości wizerunkowej dla Grupy PGE została przeprowadzona w ramach zapowiedzianego przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przeglądu projektów prowadzonych w Grupie PGE pod kątem ich rentowności i efektywności" - czytamy dalej.

W ubiegłym tygodniu PGE podała, że zdecydowała o zamykaniu projektów o niezadowalającej stopie zwrotu, w szczególności niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością oraz zobowiązała wszystkie spółki z grupy do działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych.

