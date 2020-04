Inter Cars miał 227,1 mln zł zysku netto, 462,14 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 227,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 223,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł 462,14 mln zł w 2019 r. wobec 392,57 mln zł rok wcześniej.



Zysk operacyjny wyniósł 331,94 mln zł wobec 313,38 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 764,26 mln zł w 2019 r. wobec 7 943,25 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku przychody Inter Cars były wyższe niż rok wcześniej. Wzrosły o 10,3% i wyniosły 8 764 261 tys. zł. Zysk netto za rok 2019 to 227 096 tys. zł - był wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 1,8%. O 13 zwiększyła się liczba filii i sieć dystrybucyjna Inter Cars na koniec 2019 roku liczyła 561 punktów sprzedaży w 17 krajach. W 2019 roku uruchomiliśmy również działalność w kolejnym kraju - Serbii" - napisał prezes Maciej Oleksowicz w liście do akcjonariuszy.

"Zapowiadana głośno powszechna elektromobilność oraz wprowadzanie całkiem nowych technologii w motoryzacji i wieszczony tym ich negatywny wpływ na dotychczas funkcjonujący rynek części zamiennych wydaje się cały czas być bardzo odległą przyszłością. Nie mniej jednak uważnie obserwujemy zmieniające się technologie oraz trendy rynkowe. W chwili obecnej nie spodziewamy się jednak, aby samochody elektryczne zaczęły nagle stanowić jakikolwiek znaczący udział w rynku (w krajach w których IC operuje) w ciągu najbliższych kilku lat i tym samym mogłoby to mieć negatywne konsekwencje dla dotychczasowej sprzedaży części. Wręcz przeciwnie, w najbliższych latach spodziewamy się dalszego wzrostu udziału sprzedaży produktów oferowanych przez Inter Cars do grupy niezależnych serwisów samochodowych" - czytamy dalej.

W jego ocenie, pozytywnym aspektem dla Inter Cars jest fakt, że branża w której działa spółka jest relatywnie bezpieczna i stabilna, a skutki globalnego kryzysu nie dotykają jej w sposób tak dramatyczny jak innych dziedzin gospodarki.

"W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa dostrzegamy zmiany zachowań konsumentów, którzy zdecydowanie częściej zaczęli wykorzystywać własne samochody jako środki codziennego transportu, zamiast korzystania z komunikacji publicznej. Odczuwamy również zwiększoną migrację użytkowników samochodów z rynku OE do aftermarketu i spodziewamy się zwiększenia ilości klientów w niezależnych serwisach samochodowych. Spodziewamy się również daleko idących zmian na rynku i opuszczenia go przez mniejszych dystrybutorów szczególnie w segmentach sprzedaży części do pojazdów ciężarowych, opon oraz środków smarnych, głównie oleju" - podkreślił.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 154,98 mln zł wobec 228,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)