Vigo System może zaprezentować nową strategię rozwoju w II poł. 2020 r.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Vigo System ocenia, że mogłoby zaprezentować nową strategię rozwoju spółki w II połowie br., być może we wrześniu, poinformował ISBnews członek zarządu Łukasz Piekarski. Będzie to strategia wzrostu, odpowiadająca na wzrost zapotrzebowania detektorów w nowych obszarach przemysłu i życia.

"Poprzednia strategia na lata 2016-2020 dobiega końca, plany zostały w dużej mierze zrealizowane. Obecna sytuacja nie ułatwia planowania, równocześnie stwarzając nowe szanse biznesowe. Pandemia m.in. podkreśliła zalety robotyzacji i automatyzacji w produkcji i usługach. By wyeliminować konieczność bezpośredniego kontaktu ludzi przy szeregu obszarach produkcji, usług czy handlu, z reguły niezbędne są maszyny wyposażone w sensory. Już dziś istnieją na rynku rozwiązania oparte o nasze produkty umożliwiające np. precyzyjny pomiar temperatur ze znacznej odległości, przez pomiar grubości materiałów, lakierów czy urządzenia weryfikujące jakość farmaceutyków czy badające bezpieczeństwo żywności. Wszystko to dzieje się bez fizycznych kontaktów pracowników z badanymi osobami czy przedmiotami. Jesteśmy przekonani, że szereg tego rodzaju technologii, dzisiaj w najlepszym przypadku stosowanych niszowo, będzie w następstwie pandemii wchodzić do 'mainstreamu'" - powiedział Piekarski w rozmowie z ISBnews.

"Myślę, że w drugiej połowie roku, być może już we wrześniu, będziemy gotowi zaprezentować nową strategię rozwoju spółki. Jesteśmy nastawieni na dalszy dynamiczny wzrost, stąd strategia wskaże obszary, z ekspansją w których wiążemy największe nadzieje na skokowy rozwój oraz działania, jakie zamierzamy podjąć, by ta ekspansja była możliwa" - dodał.

Podczas prezentacji wyników za 2019 r. prezes Adam Piotrowski informował, że Vigo System zamierza w tym roku zaprezentować strategię rozwoju firmy na kolejny okres. Ocenił on, że kolejna dekada będzie charakteryzowała się niezwykle szybkim rozwojem technologii fotonicznych, a detektory staną się przedmiotem powszechnego użytku, stanowiąc fundament Internetu Rzeczy oraz rozwiązań Przemysłu 4.0. Wskazał, że prace nad strategią poprzedzone będą analizą dotychczasowej działalności, uwarunkowań rynkowych i technologicznych oraz pozycji spółki na rynku.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)