Andrusiewicz przypomniał, że w ubiegłym tygodniu do Polski sprowadzono pierwsze 27 tys. testów antygenowych.

"Są to testy o wysokiej skuteczności wykrywania koronawirusa, a jednocześnie testy bardzo szybkie, bo czas badania to jest w granicach 15 minut. W ciągu godziny możemy zrobić kilkadziesiąt, w granicach 40 testów" – powiedział.

Poinformował, że w weekend przeprowadzano w kraju pierwsze walidacje tych testów.

"Sprawdzaliśmy wartościowość uzyskiwanych wyników w Państwowym Zakładzie Higieny. I z pierwszych informacji wynika, że możemy optymistycznie spojrzeć na te testy. Z informacji z PZH mamy przeświadczenie, że te testy będą wiarygodne i ich wyniki będą wysoce wartościowe" – powiedział. Poinformował, że ostateczne wyniki NIZP-PZH poda za 2-3 dni.

"Na pewno, jeżeli ta wartościowość będzie bardzo wysoka, to w najbliższym czasie do Polski dotrze ponad 100 tys. kolejnych testów antygenowych" – powiedział rzecznik MZ.

"Analizatory do tych testów, czyli urządzenia, w których dokonuje się pomiaru i odbiera się wynik, to są niewielkie urządzenia, które będzie można przekazać chociażby na szpitalne oddziały ratunkowe, do izb przyjęć, można będzie przeprowadzić test nawet z samochodu gdzieś w domu pomocy społecznej. To są te testy, które skierujemy na pierwszy front walki, czyli tam, gdzie one są najpilniej potrzebne, m.in. do jednoimiennych szpitali, oddziałów zakaźnych, gdzie służba medyczna po kontakcie będzie mogła być szybko diagnozowana" – powiedział.

Poinformował, że testy kupiono w Korei Południowej. "Korea już testowała swoje społeczeństwo tymi testami. Te wyniki naprawdę pozwalały na kontakt z firmą i zakup tych testów" – powiedział. "Nie robimy zakupów od niewiarygodnych partnerów" – podkreślił.

