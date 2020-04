PBKM pozyskał 6 486 próbek w I kw., wzrost o 8,6% r: r



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 6 486 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kw. 2020 r., co stanowi wzrost o 8,6%, podała spółka.

PBKM pozyskał w I kw. 2020 roku 6 486 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w I kw. 2020 roku wyniósł 48,4% wobec 47,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w I kw. 2020 roku 7 133 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, podano.

"Pozyskaliśmy prawie 9% więcej nowych próbek krwi pępowinowej i tkanek od klientów indywidualnych w pierwszym kwartale w porównaniu rok do roku, a to oznacza, że coraz więcej rodziców decyduje się na skorzystanie z usługi bankowania krwi oferowanej przez FamiCord. To pozytywna informacja dla nas, która potwierdza, że skutecznie realizujemy nasz plan systematycznego zwiększania udziału Grupy FamiCord w rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i pandemii koronawirusa zwiększamy skalę naszego biznesu" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Niemniej jednak spodziewam się, że kolejny kwartał będzie zauważalnie gorszy od pierwszego. W jakim stopniu - trudno powiedzieć. Duża niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji przekłada się niestety również na decyzje klientów dotyczące bankowania materiału biologicznego. Sądzę, że potrzebujemy dwóch miesięcy, żeby prawidłowo ocenić spadek sprzedaży" - dodał.

Na koniec I kw. 2020 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 322 279 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 30,4% więcej niż na koniec I kw. 2019 roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec I kw. 2020 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 352 018, co oznacza wzrost o 12,9% w porównaniu do stanu na koniec I kw. 2019 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin, podsumowano.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

