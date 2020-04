Jak podkreśliła minister Emilewicz, w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, kiedy wszyscy musimy stosować się do obostrzeń i zostać w domu, zakupy przez internet stają się skuteczną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą. "Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które nie są aktualnie dostępne stacjonarnie, ale także zakupów, po które możemy, ale nie musimy wychodzić z domu" - powiedziała.

Wicepremier dodała, że dzięki sprzedaży internetowej i pracy kurierów e-przedsiębiorcy mogą dotrzeć do klientów, a korzyści z tego są obopólne. "Wiele małych, średnich i dużych firm korzysta już z wielu rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej przez polski rząd. Pozwalają one ochronić miejsca pracy i zachować płynność finansową" - zaznaczyła.

Według Emilewicz "przeniesienie swojego biznesu do internetu" może też być jednym ze sposobów na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. "Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, który zachowa możliwość sprzedaży swoich produktów, jak i obywatela. Zakupy może zrobić w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim bez wychodzenia z domu" – wskazała.

Wicepremier nawiązała w ten sposób do kampanii „Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu”. To rządowy projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających sklepy stacjonarne. Jak wyjaśnił resort rozwoju, przedsięwzięcie to ma zachęcić firmy, które do tej pory nie prowadziły sprzedaży e-commerce, do współpracy z platformami sprzedaży internetowej.

Jak zaznaczyło MR, celem kampanii jest nie tylko zachęcenie do sprzedaży online, ale też zwiększenie świadomości przedsiębiorców o możliwościach rozwoju własnej firmy. Organizatorami przedsięwzięcia są Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Agencja Rozwoju Przemysłu; a partnerami - najwięksi polscy operatorzy sprzedaży on-line: Allegro, OLX oraz Polski Fundusz Rozwoju, który wspiera akcję merytorycznie.

Kampanię objęła patronatem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. (PAP)

autor: Magdalena Jarco