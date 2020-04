"W ostatnim czasie inwestorzy rozgrywają scenariusz, w którym lockdown będzie luzowany szybciej niż to początkowo zakładano, a skala uszczerbku dla globalnej gospodarki będzie mniejsza niż się obawiano. Z kolei na WIG20, przy wzrostach z ostatnich tygodni, skala korekt jest niewielka, co pokazuje, że siła nadal jest po stronie popytu. Krajowi inwestorzy, widząc falę zakupów po otwarciu na giełdach w USA, mogą antycypować, że indeksy światowe będą zachowywać się lepiej, co przekłada się na wzmożenie dokonywanych zakupów i ruch w górę indeksu WIG20" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku, Kamil Jaros.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,89 proc. do 1.640,06 pkt., WIG zwyżkował o 0,58 proc. do 45.617,35 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w dół o 0,63 proc. do 3.211,47 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,64 proc. do 11.491,92 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.076 mln zł, z czego 871 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania lekko poniżej kreski i do godz. 15.30 stopniowo zniżał się do poziomu 1.605 pkt., tracąc około 1,5 proc. Po otwarciu notowań w USA indeks odwrócił trend i zakończył notowania na niemal 1 proc. plusie.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX pozostawał w okolicy zera, a S&P 500 tracił już tylko o 0,5 proc., choć na otwarciu był 1,5 proc. pod kreską.

Choć w połowie notowań tylko dwie spółki w WIG20 były na plusie, to większość firm zakończyło dzień nad kreską. W WIG20 najmocniej wzrosły Play i Orange, które zyskały po blisko 5 proc.

"Notowania telekomów zachowywały się wyraźnie lepiej niż pozostałe spółki z WIG20. W ostatnich dniach nie pojawiła się na rynku informacja, która mogłaby być powodem takich wzrostów. Być może powodem tego jest defensywny charakter spółek z tego sektora – inwestorzy traktują je bardziej jako ochrona kapitału lub przenoszenie części kapitału z mniej atrakcyjnych obecnie sektorów jak np. banki" - powiedział PAP Biznes szef działu analiz Haitong Banku, Konrad Księżopolski.

Najmocniej spadły kursy Alior Banku - o 3,7 proc. i JSW - o 2,4 proc.

Wśród małych i średnich spółek wzrostem o 23 proc. wyróżniło się Rafako. Między 12 a 14 proc. zyskały OncoArendi Therapeutics, Mercator Medical, Ultimate Games oraz PGS Software. Po około 10 proc. wzrosły notowania Mabionu, DataWalk oraz Bogdanki.

OncoArendi poinformowało, że zakończyło fazę 1b badania klinicznego dla związku OATD-01. Raport końcowy z tej fazy badania oczekiwany jest w trzecim kwartale 2020 r. Badania kliniczne I fazy związku rozpoczęły się w październiku 2017 roku i były przeprowadzone w ośrodku w Niemczech.

W dół o 13 proc. poszedł kurs Elemental Holding, a akcje Grupy Azoty spadły o 6 proc.

Elemental podał w komunikacie, że szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania epidemii na 50 proc. w segmentach PCB oraz WEEE, a na 60 proc. w segmentach SAC oraz Non-Ferrous. Ponadto, grupa ogranicza czasowo działania inwestycyjne.

