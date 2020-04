Grupa INC chce pozyskać dla Detalion Games 1,4 mln zł z emisji akcji



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa INC zamierza zaoferować akcje Detalion Games z grupy PlayWay członkom stworzonego przez siebie Klubu 149, a w przyszłym tygodniu część emisji akcji zostanie publicznie zaoferowana na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. Celem jest pozyskanie przez Detalion Games blisko 1,4 mln zł.

"Detalion Games to reaktywacja studia znanego m.in. z serii 'Schizm' oraz gry 'Sentinel: Strażnik Grobowca'. Zespołowi deweloperskiemu przewodzi Roland Pantoła, który uważany jest za prekursora gamingu w Polsce. Zaczął on tworzyć we wczesnych latach 90. XX w., pracując w tym czasie nad wieloma tytułami, w tym nad kultową serią 'Schizm'. To właśnie nowa produkcja 'Schizm III: Nemezis' jest głównym projektem studia w 2020 r. i znaczna część z pozyskanej kwoty od inwestorów będzie przeznaczona na jego dalszą realizację" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie połowa prac nad grą została zakończona, a jej wydanie planowane jest na przełomie 2020/2021 r. Detalion Games zamierza równolegle, przy ścisłej współpracy z PlayWay, prowadzić prace preprodukcyjne dla gier m.in. z obszaru symulatorów. Takie działanie ma zapewnić dywersyfikację przychodów spółki, podano także.

"Oferta akcji Detalion Games to kolejny projekt gamingowy, który realizujemy w ostatnich miesiącach. Podpisaliśmy również umowę ze spółką Play2Chill, którą wesprzemy w pozyskaniu finansowania. Studio obecnie prowadzi prace nad grą "Motor Mechanic Simulator", która będzie następcą jednego z największych hitów PlayWay - "Car Mechanic Simulator". Sukcesy poprzednich ofert pokazują nam, że projekty tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Dom Maklerski INC w pierwszej kolejności kieruje ofertę akcji do aktywnych członków Klubu 149. Następnie akcje Detalion Games zostaną zaoferowane w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl.

"Przyjęte przez nas rozwiązanie jest atrakcyjne dla inwestorów crowdfundingowych. Objęcie części emisji przez inwestorów należących do Klubu 149 przed emisją na Crowdconnect.pl daje gwarancję, że emisja dojdzie do skutku. Akcje spółki trafią przez to szybko na rynek publiczny" - dodał Śliwiński.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

(ISBnews)