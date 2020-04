Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r. Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, podał bank. Do chwili spełnienia powyższego warunku RN banku powierzyła Leszkowi Skibie kierowanie pracami zarządu banku.

"W dniu 21 kwietnia 2020 r. pan Marek Lusztyn, w uzgodnieniu z radą nadzorczą banku, złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu banku, bez składania rezygnacji ze składu zarządu banku. Rezygnacja nie zawierała przyczyny jej złożenia. Jednocześnie rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powierzyła panu Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa zarządu banku oraz, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła panu Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku" - czytamy w komunikacie.

"W latach 2009 – 2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Leszek Skiba od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, a także przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - podał bank w komunikacie.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała także Krzysztofa Kozłowskiego na wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 22 kwietnia 2020 r.

Bank podał także, że Marcin Gadomski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu oraz ze składu zarządu banku, pozostaje on nadal pracownikiem banku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)