"Cieszę się, że przyjęte dziś przez Komisję Europejską, zaproponowane przeze mnie instrumenty wsparcia rynkowego dla wielu sektorów rolniczych spotkały się z życzliwym przyjęciem rolników. Szczególne cenię sobie wsparcie szerokiej reprezentacji rolników europejskich COPA-COGECA" - napisał na Twitterze unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisja zaproponowała przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz produktów mięsnych (wołowiny, owiec i kóz). Program ten pozwoli na tymczasowe wycofanie produktów z rynku na okres minimum 2-3 miesięcy, a maksymalnie do 5-6 miesięcy. Ma to doprowadzić do zmniejszenia podaży, co w perspektywie długoterminowej ma przywrócić równowagę rynkową.

Komisja chce też wprowadzić elastyczność we wdrażaniu programów wspierania rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz programu szkolnego UE, obejmującego mleko, owoce i warzywa. Umożliwi to reorientację priorytetów finansowania - tak, by odpowiedzieć na kryzys we wszystkich sektorach.

Kolejnym środkiem mającym pomagać farmerom ma być odejście od unijnych reguł konkurencji dla producentów mleka, kwiatów i ziemniaków. Podmioty działające w tych sektorach będą mogły wspólnie podejmować kroki w celu ustabilizowania rynku. Na przykład rolnicy będą mogli wspólnie planować produkcję mleka, a przedsiębiorcy działający w sektorze kwiatów i ziemniaków będą mogli wycofywać produkty z rynku.

Dozwolone będzie też przechowywanie tych dóbr przez prywatnych operatorów. Takie umowy obowiązywałyby przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Aby uniknąć negatywnych skutków tej polityki, ściśle monitorowane mają być zmiany cen konsumpcyjnych.

Szef komisji rolnictwa europarlamentu, niemiecki europoseł Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Norbert Lins zaapelował o bardziej szczodre wsparcie z unijnej kasy.

"Rozumiemy, że budżet UE jest napięty. Ale to nie jest czas na oszczędność, ani na wahanie się. Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu i potrzebujemy zdecydowanych działań, by uratować naszych rolników, aby mogli nadal produkować dla nas żywność - podczas tej pandemii i po jej zakończeniu" - podkreślił deputowany.

Celem Komisji jest przyjęcie tych propozycji do końca kwietnia. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.

