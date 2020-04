Konsorcjum Mirbudu ma umowę z GDDKiA dot. odcinka S5 wartą 583,38 mln zł



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbud, podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę, w ramach której wybuduje fragment drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko- pomorskiego, podała spółka. Wartość umowy to 583,38 mln zł brutto.

"Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła 'Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km" czytamy w komunikacie.



Wartość umowy to 583 377 261 zł brutto, podano także.



Termin zakończenia prac: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, zastrzeżono.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

