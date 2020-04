Zgodnie z umową zawartą z krakowską firmą AG System, zajmie się ona zaprojektowaniem i wybudowaniem infrastruktury południowej części Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach powstającego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Przedsięwzięcie zakłada, że na przylegających do ul. Igołomskiej 15 hektarach terenów inwestycyjnych w przeciągu półtorej roku powstaną nowe drogi, instalacje wodno-sanitarne, a także otwarte przestrzenie publiczne do odpoczynku dla mieszkańców Krakowa i pracowników firm, które w przyszłości się tam pojawią.

Jak przypomniał Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, na obszar ten składają się głównie działki rolne, nieużytki i – w większości – zaniedbane tereny poprzemysłowe. Spory problem stanowiły dzikie wysypiska.

„Budowa SAG zmieni to miejsce w nowoczesną przestrzeń biznesu i przemysłu” - ocenił.

Według założeń do listopada przyszłego roku wykonawca ma kompleksowo przygotować ponad 15 hektarów terenów inwestycyjnych. Oznacza to m.in., że pojawią się tam w sumie 2 kilometry nowych dróg oraz ścieżek rowerowych, a także chodniki i oświetlenie. Do tego przecinająca ten teren linia energetyczna zostanie przeniesiona pod ziemię, a do działek zostaną doprowadzone media - prąd, woda i kanalizacja.

„Zdecydowaliśmy także by w zgodzie z ideą smart city pojawiła się tam także przestrzeń rekreacji, o wielkości 1,5 hektara” - zaznaczył Paszko.

Zgodnie z planami po zakończeniu inwestycji w południowej części SAG powstanie przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy działający w obszarze usługowo-przemysłowym, a w szczególności reprezentujący tzw. Inteligentne Specjalizacje Małopolski. Chodzi o takie branże jak: chemia, IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika i przemysły kreatywne.

W sumie Strefa Aktywności Gospodarczej w Branicach będzie składać się z trzech części – jednej położonej na południe i dwóch położonych na północ od ul. Igołomskiej, głównie w granicach obszaru przeznaczonego pod Park Naukowo-Technologiczny „Branice”.

Tereny będą w pełni uzbrojone pod inwestycje firm działających w obszarze usługowo-przemysłowym. Planuje się tam zlokalizowanie około 50 inwestycji, co wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy.

Całkowity koszt projektu Strefy Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości to prawie 85,2 mln zł, z czego prawie 59 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Według zapowiedzi spółki w najbliższych tygodniach zostaną otwarte oferty do przetargu na generalnego wykonawcę północnej części Strefy Aktywności Gospodarczej. W planach jest też rozpoczęcie robót budowlanych przy zbiorniku wodnym nr 1 w Przylasku Rusieckim, gdzie ma działać strefa rekreacji.(PAP)

autor: Rafał Grzyb