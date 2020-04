Murdzek: Jest możliwość, by nowy rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Przy ustaleniu terminu egzaminów maturalnych na czerwiec, jest możliwość, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie, poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Zaznaczył, że zawieszenie zajęć na uczelniach przesunięte jest - podobnie jak w szkołach podstawowych i średnich – do 24 maja.

Wcześniej minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na konferencji prasowej, że egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, w kolejnych dniach [odbędą się] egzaminy z kolejnych przedmiotów aż do końca czerwca. W tym roku egzaminy nie będą miały części ustnej.

"Przy tych terminach jest możliwość, żeby rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie" – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Jednocześnie przedstawiono planowany harmonogram innych egzaminów. Od 16-18 czerwca mają się odbyć egzaminy dla ómoklasistów, od 22 czerwca - egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe. Z kolei w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych, tak aby mogli oni dokończyć praktyki

"Wszyscy uczniowie będą w niewiele różniącym się terminie rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla" – powiedział Piontkowski.

Z założeń Ministerstwa Edukacji wynika, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ośmioklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca i wówczas uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i wyniki egzaminów do szkół średnich.

Dodatkowy egzamin maturalny ma odbyć się na początku lipca, a jego wyniki mają być znane do 11 sierpnia. Egzaminy poprawkowe odbyłyby się na początku września, a wyniki zostałyby podane do końca września.

"Wyznaczyliśmy daty dosyć odległe, dosyć bezpieczne. Ostateczną decyzję będziemy podejmowali z ministrem zdrowia w zależności jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna" – powiedział Piontkowski.

Dodał, że za kilka dni podana zostanie informacja, czy będzie możliwe prowadzenie w szkołach i przedszkolach "jakiejś formy działalności opiekuńczej".

