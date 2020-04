Reuters informuje również, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania skierowane do wydziału międzynarodowego Komunistycznej Partii Chin i ministerstwa spraw zagranicznych Korei Północnej, czy to prawda, że chińscy eksperci pojechali do Korei Północnej, by pomóc leczyć północno-koreańskiego przywódcę.

20 kwietnia telewizja CNN poinformowała, opierając się na źródłach w amerykańskiej administracji, o pogarszającym się stanie zdrowia Kim Dzong Una, który, według jej informatorów, miał przejść poważną chirurgiczną operację.

W czwartek prezydent Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu,że według posiadanych przez niego informacji spekulacje w mediach na temat pogarszającego się zdrowia Kim Dzong Una nie mają faktycznych podstaw. (PAP)