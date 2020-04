X-Trade Brokers miał wstępnie 175,97 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował wstępnie 175,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 234,14 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 306,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 40,89 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 650% r/r, tj. o 265,8 mln zł z 40,9 mln zł na 306,7 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 784,8 tys. lotów (I kw. 2019: 394,4 tys. lotów) a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 276,9%" - czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kwartale 2020 r. grupa odnotowała kolejny rekord w liczbie nowych klientów wynoszący 21 911 wobec 6 843 rok wcześniej, tj. wzrost o 220,2%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 23 415 r/r, tj. o 105,3% r/r. Intencją Zarządu na 2020 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej" - czytamy dalej.

W 2020 r. Grupa zamierza zwiększyć penetrację rynków europejskich oraz dalej budować swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce, zapowiedziano także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)