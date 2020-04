Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Bank Millennium podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach której średnie i duże firmy będą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, podał bank. Z kolei firmy z segmentu MŚP skorzystają w banku z gwarancji de minimis na korzystniejszych niż wcześniej warunkach w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm.

"Podejmujemy wiele działań, by w tej trudnej dla wszystkich sytuacji wspierać przedsiębiorców. Od wielu lat współpracujemy z BGK, oferując firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze wsparcia" - powiedział członek zarządu Banku Millennium Andrzej Gliński, cytowany w komunikacie.

W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z:

- zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);

- objęcia gwarancją kredytu do 250 mln zł;

- okresu gwarancji do 27 miesięcy, wskazano również.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku.

Gwarancja płynnościowa uzupełnia ofertę Banku Millennium w zakresie gwarancji BGK, w której w ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany. W programie gwarancji de minimis to przede wszystkim:

- zwiększenie zakresu gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu

- wydłużenie okresu gwarancji do z 27 do 39 miesięcy

- brak prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji dla kredytów udzielonych do końca br.

"Od kilku tygodni obserwujemy duże zainteresowanie gwarancjami de minimis. Otrzymujemy sporo zapytań i pozytywnych opinii. Klienci doceniają rozszerzenie zakresu ochrony i brak prowizji. Dodatkowo, wraz z nową gwarancją płynnościową, średnie firmy zyskały możliwość wyboru. W zależności od kwoty finansowania mogą wybierać między obydwoma rodzajami gwarancji w ramach programów pomocowych - transakcje kredytowe na mniejsze kwoty zabezpieczą gwarancjami de minimis, większe - gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych" - dodała Agnieszka Kucharska kierująca zespołem produktu i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Proces wnioskowania o gwarancje BGK w Banku Millennium odbywa się m.in. z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, podkreślono.

"Wraz z wprowadzonym w ostatnim czasie cyfrowym obiegiem dokumentów przedstawiliśmy przedsiębiorcom w tych wymagających okolicznościach komplementarny zestaw rozwiązań produktowo-procesowych. Dążymy też do tego, by mieli możliwie szeroki dostęp do kanałów cyfrowych, by do minimum ograniczać kontakt z pracownikami banku, nawet przy najtrudniejszych transakcjach, wykorzystując m.in. podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu" - podsumowała Kucharska.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)