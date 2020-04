S&P potwierdził rating BBB mBanku, perspektywa negatywna



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Agencja S&P Global Ratings potwierdziła oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, w tym rating IDR na poziomie BBB i zmieniła perspektywę ratingu z "rozwojowej" na "negatywną", podał bank.

Bank posiada obecnie następujące oceny S&P:

- Długoterminowy rating emitenta: "BBB", perspektywa ratingu: negatywna

- Krótkoterminowy rating emitenta: "A-2"

- Ocena samodzielna (stand-alone credit profile): "bbb"

- Ratingi kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR - resolution counterparty ratings) - długoterminowy: "BBB+"; krótkoterminowy: "A-2", podano.

"W opinii S&P, po szybkim wzroście portfela kredytowego banku w latach 2018-2019, przy spodziewanej recesji w Polsce w 2020 roku i innych negatywnych następstwach pandemii COVID-19, koszt ryzyka w banku może znacząco wzrosnąć. Poza tym agencja uważa, że mBank należy do najbardziej narażonych banków na ryzyka ekonomiczne i prawne, związane z posiadaniem portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie agencja S&P stwierdziła, że bank jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej zdigitalizowanych banków w Polsce, posiada relatywnie niewielką sieć placówek i charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową, a klienci banku są przyzwyczajeni do korzystania z kanałów zdalnych, co dobrze pozycjonuje bank w czasach racjonalizacji sieci oddziałów i inwestowania w kanały cyfrowe, podano także.

Agencja zakłada, że w aktualnych okolicznościach, sprzedaż mBanku przez Commerzbank w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy jest mniej prawdopodobna, podsumowano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)