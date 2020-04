MZN Property miało 1,73 mln zł zysku netto, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - MZN Property odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2019 roku sytuacja na polskim rynku nieruchomościowym i związanym z nim rynku kredytowym pozostawała pod wpływem sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. Trwający wzrost gospodarczy, historycznie niskie bezrobocie i bardzo dobre nastroje konsumentów stanowiły główne czynniki stymulujące popyt na nieruchomości i tworzyły korzystne warunki dla dalszego rozwoju spółki MZN Property S.A." - napisał zarząd w liście załączonym do raportu rocznego.



Zysk operacyjny wyniósł 2,15 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,18 mln zł w 2019 r. wobec 26,46 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo relatywnie silnej konkurencji na rynku, udało nam się zrealizować dużą część z założonych celów. Rozwinęliśmy nasze produkty, poprawiliśmy kluczowe wskaźniki i osiągnęliśmy wysoki wzrost wolumenu sprzedaży produktów kredytowych. W 2019 roku kontynuowane były działania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji rynkowej w kluczowych obszarach działalności Grupy. W obszarze nieruchomości ważnym dla Grupy wydarzeniem było nawiązanie współpracy z wiodąca platformą e-commerce w Polsce: serwisem Allegro. Na mocy zawartej umowy, na jego łamach została rozpoczęta publikacja ogłoszeń nieruchomościowych gromadzonych w bazie Morizon.pl. Dzięki temu rozwiązaniu ogłoszenia naszych partnerów - biur nieruchomości i deweloperów - zyskały możliwość dotarcia do dodatkowego, liczącego ok. 18 mln osób grona odbiorców" - wskazał zarząd.

"Znaczący postęp nastąpił w pracach nad przebudową flagowego serwisu nieruchomościowego Grupy - morizon.pl. W czwartym kwartale 2019 roku rozpoczęły się testy nowej wersji serwisu i przygotowania do jej udostępnienia dla użytkowników końcowych. Jednocześnie postępowały prace nad modernizacją aplikacji mobilnych oraz rozbudową funkcjonalności autorskiego narzędzia - Eksperta Kredytowego On-Line (EKO). Działaniom tym towarzyszyło wprowadzanie nowych rozwiązań ukierunkowanych na dalsze zwiększanie konwersji na zapytania klientów dotyczące zarówno ofert nieruchomości jak i kredytów hipotecznych. W 2019 roku imponujące wzrosty zanotował segment finansowy. Liczba punktów franczyzowych Lendi wzrosła w 2019 roku do 29. Na dzień publikacji raportu działają 33 punkty franczyzowe, a 5 kolejnych umów jest już podpisanych. Wolumen kredytów, w których pośredniczyły spółki z grupy wzrósł w 2019 roku względem 2018 roku aż o 70,5%" - podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)