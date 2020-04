GUS: Liczba turystów korzystających z noclegów spadła o 65% r: r w marcu



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Liczba turystów korzystających z noclegów (w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc) była w marcu br. o ok. 65% niższa w porównaniu z marcem ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu zmalała też liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych - na koniec miesiąca ich liczba spadła o ok. 39% w porównaniu do analogicznego dnia roku poprzedniego.

"Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65%. Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok.60%) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%. Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70%), a najmniej w motelach (o 55%) i zakładach uzdrowiskowych (o 50%)" - czytamy w komunikacie.

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br., przypomina GUS.

(ISBnews)