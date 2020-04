ROCHESTER, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- Well Living Lab, wspólna inicjatywa Delos i Mayo Clinic poświęcona badaniu wpływu atmosfery wewnątrz budynków na zdrowie człowieka, ogłosiła dzisiaj kompleksowy plan zbadania wystroju i funkcjonalności przestrzeni do pracy, aby pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów wywołujących infekcje dróg oddechowych. Plan obejmie badania laboratoryjne, a także konkretne zastosowania i działania przeprowadzone w biurach firm w USA i na świecie.

Well Living Lab, mające siedzibę w sąsiedztwie kampusu Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota, wykorzysta przestrzeń biurową "żywego laboratorium", którą można konfigurować, do formułowania spostrzeżeń i oceny technologii obniżających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów wywołujących infekcje dróg oddechowych w środowisku pracy. Laboratorium, wyposażone w liczne technologie z zastosowaniem czujników i możliwość konfiguracji w szerokim zakresie, zaprojektowano tak, aby umożliwić symulację otoczenia wewnątrz budynku o zróżnicowanych cechach. Spółka Cushman & Wakefield wniesie do inicjatywy doświadczenie w zakresie strategii i praktyk dotyczących wzornictwa w miejscu pracy, w tym postępowania w celu utrzymania procedur zachowania odległości i innych koncepcji w kontekście powrotu do biur. Delos wniesie do przedsięwzięcia doświadczenie w zakresie strategii filtracji powietrza, aby obniżyć stężenie cząstek stałych, a także procedur zachowania czystości powierzchni, algorytmów stworzonych w celu zaradzenia problemom z atmosferą wewnątrz budynków oraz oprogramowania wspierającego zmiany sposobu postępowania u osób w nich przebywających konieczne do zachowania zdrowia. Wkładem Hines będą wnioski z sześćdziesięcioletniej historii tworzenia innowacyjnych, zrównoważonych nieruchomości, pozycja lidera opinii oraz doświadczenie w zarządzaniu, jakim dysponują liczni liderzy firmy w zakresie działalności deweloperskiej, inżynierii, innowacji i zarządzania nieruchomościami w wielu sektorach produktowych.

"Wiemy, że budynki mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, a rola przestrzeni wewnątrz nich jeszcze nigdy nie była tak istotna – powiedział Paul Scialla, założyciel i dyrektor generalny Delos. - Jako że rozważamy powrót do naszych biur po epidemii COVID-19, bardzo ważne jest, abyśmy przyjęli podejście oparte na dowodach, aby uczynić przestrzenie do pracy bezpieczniejszymi po powrocie. Cieszymy się z możliwości przeniesienia pionierskich badań Well Living Lab na zbiegu nauk o zdrowiu i budownictwie oraz zachowaniu na obszar naszej działalności wspólnie z Cushman & Wakefield i Hines".

Aby osiągnąć postęp w realizacji wytycznych w zakresie powrotu do pracy, Well Living Lab wykorzysta możliwości, jakie niosą za sobą badania polowe, do działań prowadzonych w biurach Cushman & Wakefield i Hines, a także w globalnej siedzibie głównej Delos w Nowym Jorku. Hines zarządza globalnym portfolio ponad 500 nieruchomości i obecnie wyznacza lokalizacje, budynki i przestrzenie do pracy, które uzupełnią i nadadzą tempa prowadzonym badaniom. Wszystkie informacje zebrane z obiektów uczestniczących w inicjatywie zostaną przedstawione w sposób zbiorczy, aby umożliwić kontynuację realizacji wytycznych na ich podstawie. Badanie ma również objąć inne lokalizacje najemców i właścicieli nieruchomości z sektora korporacyjnego.

"Cieszymy się na dalszą współpracę z Delos i Well Living Lab, współpracując na rzecz wspierania powrotu do bezpiecznych miejsc pracy i biur – powiedział Brett White, prezes wykonawczy i dyrektor generalny Cushman & Wakefield. - Pomagając naszym klientom przygotować się na powrót do pracy, planujemy posłużyć się badaniami naukowymi opartymi na dowodach przy stałym wprowadzaniu innowacji produktowych".

Dyrektor generalny Hines Jeff Hines skomentował: "Nasi ludzie są pionierami w tworzeniu nowoczesnych nieruchomości, które ulepszają środowisko zbudowane, więc dołączenie do tej inicjatywy jest dla nas naturalnym sposobem na nasz wkład w działania na rzecz społeczności, jednocześnie nadal przewidując i realizując potrzeby najemców, klientów i inwestorów".

Badacze Well Living Lab ocenią sposoby optymalizacji skuteczności ograniczania stężenia cząstek stałych w powietrzu, dekontaminacji powierzchni, zachowań sprzyjających zachowaniu odpowiedniej odległości między osobami, procedury wejścia do budynku, z uwzględnieniem pomiarów temperatury, a także wydajność, odporność emocjonalną i satysfakcję pracowników. Naukowcy z Delos zajmujący się nauką o budownictwie i zachowaniu będą służyć doradztwem w trakcie badania. Metody dokonywania odkryć, przekładania ich na praktykę i wdrażania zaadaptowana na podstawie podejścia badawczego Mayo Clinic sprawią, że wyniki badań wpłyną na życie ludzi.

"Nasi klienci są bardzo zainteresowani nowymi strategiami w miejscu pracy, wprowadzanymi w połączeniu z nauką w walce z COVID-19 – powiedziała Despina Katsikakis, dyrektor Cushman & Wakefield ds. wyników biznesowych w miejscu pracy. - Cieszymy się, że możemy wspomóc nasz prototyp 6 Feet Office dodatkowymi testami w takich dziedzinach, jak zaawansowane technologie filtracji powietrza i czyszczenia powierzchni".

Od 2016 r. Well Living Lab nawiązał współpracę z czołowymi organizacjami sojuszniczymi, aby badać powiązania między naukami budowlanymi a naukami o zdrowiu. Należał do nich Międzynarodowy Instytut Budowlany WELL (IWBI), organizacja pożytku publicznego i członek sojuszu Well Living Lab. W marcu 2020 r. IWBI utworzył grupę zadaniową ds. COVID-19 w celu zwiększania roli budynków w ochronie i poprawie stanu zdrowia. Ponad 450 ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, wirusologów, przedstawicieli rządów, środowisk akademickich i liderów biznesowych, a także architektów, projektantów, ekspertów z zakresu nauk budowlanych i specjalistów z branży nieruchomości współpracowało nad opracowaniem zasad zapobiegania i gotowości, zachowania odporności i powrotu do dotychczasowej aktywności w celu tworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy zarówno pod względem przestrzeni fizycznych, jak i strategii i procedur wspierających zdrowie pracowników. Do członków grupy zadaniowej należą 17. chirurg generalny Stanów Zjednoczonych Richard Carmona; członek Naukowej Rady Doradczej Well Living Lab i uznany profesor UCLA w Fielding School of Public Health i Geffen School of Medicine dr Jonathan Fielding; adiunkt zajmujący się badaniem narażenia i oceną [zagrożenia wirusem] oraz dyrektor programu Healthy Buildings (Zdrowe budynki) w T.H. Chan School of Public Health na Harvardzie Joseph Allen; była prezes i dyrektor generalna Robert Wood Johnson Foundation i uznana profesor zajmująca się zdrowiem publicznym i równością w dziedzinie zdrowia Uniwersytetu Pensylwanii dr Risa Lavizzo-Mourey; dyrektor Cushman & Wakefield ds. wyników biznesowych w miejscu pracy Despina Katsikakis; kierownik Hines ds. globalnego zrównoważonego rozwoju Adam Slakman; były dyrektor generalny Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom i uznany profesor Centrum na rzecz Zdrowych Miast Instytutu Zrównoważonej Urbanizacji Chin na Uniwersytecie Tsinghua dr n. med. Wang Yu. Spostrzeżenia i wnioski z pracy grupy zadaniowej wzbogacą badania prowadzone przez Well Living Lab, a IWBI oceni wyniki platformy badawczej, aby kontynuować rozwijanie Standardu Budowlanego WELL.

"Well Living Lab ma wyjątkowy potencjał łączenia doświadczeń i technologii wynikających z nauk o budownictwie i zdrowiu, aby dokonywać odkryć i je rozpowszechniać" – powiedziała dr Veronique Roger, dyrektor Well Living Lab ds. badań i kardiolog Mayo Clinic. - Ta wiedza pomoże nam przygotować świat na przebywanie w bezpiecznym otoczeniu w biurach i innych miejscach".

Well Living Lab

Well Living Lab, wspólna inicjatywa Delos i Mayo Clinic, jest poświęcona badaniu wpływu atmosfery wewnątrz budynków na zdrowie i samopoczucie człowieka. W ramach inicjatywy prowadzone są badania naukowe z udziałem ludzi w symulowanym, rzeczywistym otoczeniu i prezentowane wnioski, które można wykorzystać do ulepszania wnętrz, w których ludzie spędzają około 90% swojego czasu. Zlokalizowane w Rochester w stanie Minnesota laboratorium ma powierzchnię ok. 510 mkw oraz jest wyposażone w liczne czujniki i możliwości konfiguracji. Więcej informacji na stronie welllivinglab.com

Delos

Delos jest firmą zajmującą się nieruchomościami i technologiami zapewniającymi dobre samopoczucie (ang. wellness real estate), której misją jest polepszenie stanu zdrowia i samopoczucia ludzi poprzez poprawę atmosfery wnętrz, w których mieszkają, pracują, śpią i odpoczywają. Na podstawie ponad siedmioletnich badań i analiz wpływu otoczenia na zdrowie ludzi Delos i jej podmioty stowarzyszone zaproponowały szereg opartych na dowodach technologii i rozwiązań dla środowiska zbudowanego. Delos jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Budowlanego WELL i Standardu Budowlanego WELL, głównego standardu dla budynków, wnętrz i środowisk zajmujących się wdrażaniem, walidacją i pomiarem cech, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie. Międzynarodowy Instytut Budowlany WELL zarządza i kontynuuje opracowanie standardu WELL oraz działa na rzecz jego wprowadzenia na rynku. W ramach Standardu Budowlanego WELL zarejestrowano ponad 4100 projektów w 59 krajach, zajmujących łącznie prawie 50 mln mkw. Delos współpracował z Mayo Clinic nad stworzeniem Well Living Lab, ośrodka badań naukowych, który korzysta wyłącznie z badań z udziałem ludzi, aby zrozumieć powiązania między zdrowiem i samopoczuciem a atmosferą wewnątrz budynków. Rada doradcza spółki składa się z czołowych specjalistów z dziedziny nieruchomości, opieki zdrowotnej, strategii rządowych i zrównoważonego rozwoju; należą do niej m.in. 17. chirurg generalny Stanów Zjednoczonych Richard Carmona, dr Jonathan Fielding z UCLA, ceniona postać ze świata wellness Deepak Chopra i propagator zrównoważonego rozwoju Leonardo DiCaprio. Szczegółowe informacje na temat Delos znajdują się na stronie www.delos.com.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE:CWK) to światowy lider na rynku obsługi nieruchomości, który zapewnia najemcom i właścicielom nieruchomości najwyższą jakość usług. To jeden z największych podmiotów sektora obsługi nieruchomości, który zatrudnia ok. 53 tys. pracowników w 400 oddziałach w 60 krajach. W 2019 r. firma odnotowała przychody na poziomie 8,8 mld USD w głównych obszarach swojej działalności, tj. obsłudze nieruchomości i zakładów, zarządzania projektami, wynajmu, rynków kapitałowych, wyceny i innych. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.com lub na profilu @CushWakena Twitterze.

Hines

Hines jest prywatną firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji na rynku nieruchomości na całym świecie. Firma została założona w 1957 r. i obecnie ma biura w 205 miastach w 24 krajach. Hines zarządza aktywami o wartości około 133,3 mld USD*, w tym portfolio o wartości 71 mld USD jako inwestor, w tym również w aktywa niestanowiące majątku nieruchomego, oraz portfolio o wartości 62,3 mld USD jako zarządca nieruchomości. Obecnie Hines realizuje 165 projektów deweloperskich na całym świecie. Dotychczas firma wybudowała, zmodernizowała lub nabyła 1393 nieruchomości o powierzchni ponad 459 mln mkw. Portfolio dotychczasowych realizacji deweloperskich firmy obejmuje 539 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 232 mln mkw. Jako inwestor z bogatym doświadczeniem w inwestowaniu w nieruchomości wszelkich typów i przy odmiennych poziomach ryzyka, stosujący przy tym nowatorskie rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, Hines jest obecnie jedną z największych i najbardziej renomowanych firm na globalnym rynku nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat działalności Hines znajdują się na stronie www.hines.com. *Aktywa w zarządzie zarówno organizacji globalnej Hines, jak i zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego.

