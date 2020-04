Santander BP przyjmie wnioski o pomoc finans. PFR poprzez bankowość internetową



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska będzie przyjmował wnioski o pomoc finansową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) poprzez bankowość internetową, podał bank. Bank udostępnia również specjalny serwis, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji.

"Obecna, bezprecedensowa sytuacja gospodarcza, w której znalazły się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wymaga nadzwyczajnych działań i szybkich, ponadstandardowych rozwiązań. Rozmawiamy z naszymi klientami, na bieżąco analizujemy ich sytuację płynnościową i wiemy, że liczy się dla nich każde wsparcie w utrzymaniu firmy. Wkrótce, także przy udziale naszego banku, trafi do nich ogromny program pomocowy PFR, który pomoże utrzymać wiele firm i miejsc pracy. Nasi klienci za kilka dni będą mogli składać wnioski o subwencje w bankowości internetowej dla firm, z której na co dzień korzystają w naszym banku" - powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.

Bank będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy z klientami i realizować wypłaty, a sam wniosek, odwołania i reklamacje będą rozpatrywane przez Polski Fundusz Rozwoju, podano także.

"Od 11 maja w bankowości internetowej dla firm możliwe będzie także złożenie odwołania (rozpatrywanego przez PFR), wnioskujący będzie miał na to 2 miesiące liczone od dnia wydania decyzji" - podał bank.

Zapowiedziana przez PFR na początku kwietnia br. tarcza finansowa zostanie skierowana do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. PFR będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej - opiewającej na ok. 100 mld zł - rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)