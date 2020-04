Do tej pory do ZUS wpłynęło prawie 2,4 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowych, najwięcej – prawie 1,3 mln – dotyczyło zwolnienia ze składek za marzec – maj 2020.

W TOK FM Uścińska mówiła, że w pierwszej kolejności ZUS podejmuje decyzje w sprawie wypłaty postojowego dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Jak podała, do końca miesiąca powinny być wypłacone świadczenia na kwotę 500 mln zł.

Dodała, że dużo wniosków jest składanych w formie papierowej, część z nich zawiera błędy, np. zły numer rachunku bankowego czy brak podpisu.

Poinformowała też, że z danych ZUS do 20 kwietnia wynika, że liczba pracodawców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia spadła tylko nieznacznie.

"Na koniec marca liczba aktywnych płatników spadła w porównaniu do lutego o 21 tysięcy. (…) Mamy do czynienia z pewnym spadkiem, ale jest to spadek dla tzw. normalnych okresów funkcjonowania państwa. Być może w połowie maja dane będą inne" – zauważyła.

Na pytanie, jak może zmienić się w tym roku sytuacja finansowa ZUS i FUS, stwierdziła, że bardzo dobra sytuacja składkowa była jeszcze w styczniu i lutym. "Dzięki temu mamy moce finansowe, żeby funkcjonować. (...) Z tęsknotą wracam do czasów, kiedy mogliśmy rezygnować z dotacji budżetu państwa" – podkreśliła.

Jak przekazała, widać już spadek dynamiki wpływów składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. "Do dzisiaj pobraliśmy na FUS 12,1 mld zł, to jest o 0,3-0,4 mld zł mniej niż do 29 kwietnia ubiegłego roku. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, do dziś pobraliśmy 5,8 mld zł – to także jest o 1 mld zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" – wskazała.

Dodała, że pełny obraz pogarszającej się dynamiki wpływów składek i ich nominalnej wielkości będzie znany po przetworzeniu prawie 1 mln 300 tys. wniosków o zwolnienie ze składek. "Przyjęliśmy w szacunkach, że miesięcznie to jest brak wpływu o 8,2 mld zł z tytułu zwolnienia z obowiązku płacenia składek" – powiedziała.

Na pytanie, czy planowane przedłużenie zasiłku opiekuńczego będzie na dotychczasowych zasadach, odpowiedziała: "najprawdopodobniej według tych obecnych zasad to świadczenie będzie wypłacane w maju". (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec