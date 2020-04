"Czas powrotu do normalności może potrwać miesiące lub lata, ale przewidujemy, że wpływ pandemii na nasz rynek będzie istotny i pozytywny. Będzie trend ograniczania korzystania z transportu publicznego, jaki znaliśmy do tej pory, z tłokiem w autobusach i metrze" - powiedział Błaszczak w rozmowie z ISBnews.

"Naturalnie więc może to powodować, że popyt na carsharing będzie większy i będziemy chcieli się przenosić z komunikacji miejskiej do samochodów. To może być bardzo korzystne dla branży carsharingu. Poziom bezpieczeństwa w transporcie publicznym, a samochodzie to dwa przeciwne bieguny. Zwłaszcza, jeśli będziemy udostępniać samochód nie tylko na minuty, ale na dni, tygodnie, zdejmując z klienta konieczność tankowania, serwisu, mycia pojazdu" - dodał.

Branży mogą też sprzyjać inne zjawiska wywołane pandemią - np. ograniczanie konsumpcji, w tym kupowania samochodów na własność, ocenił Błaszczak.

Wspieranie carsharingu będzie też - w jego opinii - leżało w interesie miast.

"Na dziś wszelkie usługi mobilności współdzielonej, poza rowerami, są realizowane przez podmioty prywatne, przy organizacyjnym wsparciu samorządów. Dla miast nie stanowi to kosztu, więc współpraca z podmiotem prywatnym będzie dobrą odpowiedzią. Miasta stoją przed ogromnym wyzwaniem, mieszkańcy będą się chcieli przemieszczać pomimo ograniczeń, komunikacja miejska może nie wystarczać" - powiedział.

4mobility spodziewa się też poszerzenia grona klientów zainteresowanych carsharingiem. Może podnieść się średnia wieku, dzięki dołączeniu do klientów osób w wieku powyżej 40 lat, które do tej pory rzadziej myślały o transporcie współdzielonym.

"Również mamy wstępne obserwacje, że zwiększa się zainteresowanie kobiet usługami carsharingu, które do tej pory stanowiły tylko ok. 20% klientów" - podsumował Błaszczak.

4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PGE Nowa Energia.

