Jak dodał, od początku epidemii policja przeprowadziła 4,7 mln "sprawdzeń" osób poddanych kwarantannie. Minionej doby z kolei w 36 przypadkach zwrócono się do policjantów z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

"Codziennie nadal angażujemy do działań prewencyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny i powstrzymać zarażenia między osobami, ok. 22-25 tys. funkcjonariuszy - głównie policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej i WOT. Tym służbom dziękujemy za wsparcie i pomoc" - powiedział rzecznik KGP.

Ciarka dodał, że policja apeluje zarówno o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informuje, przekazuje komunikaty, jak i zwraca uwagę na sugerowane odstępy między osobami, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zakaz grupowania się. "Stosujmy się do obowiązujących zasad, aby wspólnie zadbać o zdrowie Polaków" - zaapelował rzecznik KGP.

Podkreślił, że policja, rozdając maseczki i informując o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, obserwuje, że "zdecydowana większość" z Polaków o tym nakazie pamięta.

"Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby. Nie chcemy mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które często z premedytacją ignorują przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność - zostańmy w domu dla naszego wspólnego dobra" - podkreślił rzecznik KGP.

Ciarka poinformował, że policja skontrolowała ponad 173 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, a ostatniej doby ponad 3000. Jego zdaniem, kierowcy pojazdów komunikacji miejskiej skutecznie egzekwują przepisy.

Rzecznik KGP dziękował również za odpowiedzialność i zdyscyplinowanie Polaków. "Dzięki temu krzywa przyrostu zachorowań nie jest tak duża. Mamy nadzieję, że podczas +majówki+ Polacy zachowają dystans społeczny i ograniczą spotkania w większym gronie, zwłaszcza obcych osób, podobnie jak przestrzegali tych zasad w święta wielkanocne" - zaznaczył Ciarka.

Poinformował, że obecnie jest zakażonych koronawirusem 160 policjantów, a od początku działań związanych z epidemią było lub jest 2570 policjantów na kwarantannie.

"To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie. Podczas +majówki+, bądźmy odpowiedzialni" - zaapelował Ciarka. (PAP)

autor: Mateusz Roszak