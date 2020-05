W protokole opublikowanym przez ministerstwo w niedzielę wieczorem zaleca się powrót firm do pracy po zakończeniu kwarantanny, tj. po 11 maja.

Dokument szeroko omawiany w mediach w poniedziałek składa się z 20 stron i rozpoczyna zaleceniem zagwarantowania odstępu 1 metra między pracownikami, co oznacza, że firma powinna zagwarantować co najmniej 4 m kw. powierzchni na pracownika.

Dziennik ekonomiczny „Les Echos” określa zalecenia ministerstwa „ćwiczeniem matematycznym”, ponieważ powierzchnię tę należy wyliczyć bez mebli i półek, a także bez przestrzeni komunikacyjnych i sal konferencyjnych.

W przykładzie podanym przez ministerstwo otwarta przestrzeń o powierzchni 700 m kw. została zmniejszona do 135 m kw., a zatem będzie mogła pomieścić tylko 33 osoby zamiast 50, jak to miało miejsce przed epidemią Covid-19. W supermarkecie o powierzchni 2000 m kw. powierzchnia dla pracowników i klientów została wyliczona na 1200 m kw., pozwalając na jednoczesne przebywanie w sklepie maksymalnie 300 osób, wliczając w to klientów i pracowników.

Otwarcie sklepów o powierzchni większej niż 40 tys. m kw. wymaga autoryzacji prefektury.

Ministerstwo nakłada na firmy obowiązek czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i mebli oraz obowiązek zarządzania przepływami osób (pracowników, dostawców, klientów) w firmach tak, aby zachowany został dystans społeczny.

Aby powrócić do aktywności po 11 maja, firmy zobowiązane są do opracowania planu ruchu pracowników i klientów, przerw w pracy, pracy naprzemiennej oraz pracy zdalnej; muszą więc m.in. przygotować oznaczenia na podłogach czy wokół kuchni czy ekspresów do kawy.

Minister Muriel Penicaud zachęca do kontynuowania przez pracowników pracy zdalnej na tych stanowiskach, na których jest to możliwe.

Maski są zalecane tylko wtedy, gdy nie można zagwarantować odległości jednego metra między osobami, a rękawiczki - gdy są one niezbędne do wykonywania pracy. Pracodawca może zażądać od pracownika noszenia maski, ale wówczas musi go w nią wyposażyć.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie właściwego użytkowania sprzętu ochronnego oraz zachowania dystansu społecznego przez pracowników.

Ministerstwo nie zaleca mierzenia temperatury pracownikom i innym osobom znajdującym się na terenie firm, choć jest to już praktykowane przez część przedsiębiorstw.

Pracodawca może jednak dokonać pomiarów temperatury w zgodzie z Kodeksem pracy i po ustaleniu warunków pomiaru "z poszanowaniem godności" pracownika. Ten może jednak odmówić pomiaru.

