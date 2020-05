Pomimo największej w Azji Południowo-Wschodniej liczby zakażonych w Singapurze odnotowano do tej pory jedynie 17 przypadków śmiertelnych Covid-19.

Tymczasem w Indonezji, gdzie stwierdzono największą liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym regionie, w poniedziałek zmarło kolejnych 19 osób, zwiększając ten bilans do 864 - przekazał przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yuriano. 1954 osoby wyleczono z Covid-19, a ponad 86 tys. przetestowano w tym liczącym 267 mln ludzi kraju.

W Bangladeszu liczba zakażonych przekroczyła w poniedziałek 10 tys. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 688 nowych przypadków, a liczba zgonów wzrosła do 182 - podało banglijskie ministerstwo zdrowia.

Na Filipinach potwierdzono w poniedziałek 16 kolejnych zgonów, zwiększając ten bilans do 623. Liczba zakażonych wzrosła o 262 - do 9485 od początku epidemii. 101 pacjentów wyzdrowiało, co zwiększyło grupę takich osób do 1315.

W Malezji liczba przypadków zakażenia koronawirusem gwałtownie spadła w ostatnich tygodniach, ale w weekend odnotowano niewielki wzrost - 227 zakażeń. Od początku pandemii w kraju tym potwierdzono 6353 przypadki, w tym 55 - w poniedziałek; 105 osób dotąd zmarło.

Tego dnia w niektórych częściach Malezji ponownie otworzyło się wiele sektorów biznesu; rząd tego kraju starał się zachować równowagę między ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa, a ożywieniem dotkniętej kryzysem gospodarki - podaje AP. Ale taka polityka podzieliła opinię publiczną, m.in. w związku z obawami, że nagłe wznowienie działalności gospodarczej może wywołać nową falę infekcji.

Dziewięć z 13 stanów w Malezji, w tym najbogatszy stan Selangor, albo odmówiło ponownego otwarcia albo ograniczyło listę firm, które mogą wznowić działalność. Wciąż obowiązuje zakaz masowych zgromadzeń i podróży między stanami.

Tymczasem uczniowie w całym Wietnamie zaczęli wracać w poniedziałek do klas po trzymiesięcznym zamknięciu szkół w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Tak się cieszę, że wróciłem do szkoły, by być z moimi nauczycielami i kolegami z klasy" - powiedział agencji AP Chu Quang Anh, uczeń szóstej klasy liceum w stolicy Wietnamu, Hanoi.

W szkołach wymagane jest noszenie masek w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. "W tym czasie bardzo ważne jest stosowanie środków zapobiegawczych. Mamy środki dezynfekujące do rąk dostępne w wielu miejscach. Uczniowie są skanowani przy wejściu pod kątem temperatury (...) - powiedział nauczyciel Dinh Bich Hien.

W Wietnamie potwierdzono 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Od prawie trzech tygodni nie zgłoszono nowej infekcji - podaje AP. Nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Wszystkie instytucje edukacyjne zostały zamknięte na początku lutego, kiedy w kraju zgłoszono pierwsze przypadki Covid-19. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do internetu. W kwietniu władze zdecydowały o ograniczeniach w podróży i zamknęły firmy na trzy tygodnie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. (PAP)