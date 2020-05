Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Movie Games, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka.

Spółka osiągnęła w ub.r. ok. 4,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto na poziomie 837 tys. zł w 2019 r. Zdaniem zarządu, osiągnięte wyniki oraz perspektywy związane z kolejnymi premierami pozwalają na rozpoczęcie regularnych wypłat dywidendy oraz na opracowanie polityki dywidendowej, podano.

"Wielokrotnie podkreślaliśmy to, iż naszym celem jest zarówno dynamiczny rozwój, jak i dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Uchwała stanowi swoiste zamienienie tych słów w czyny. Głęboko podzielamy w tym zakresie idee spółek takich, jak PlayWay oraz Ultimate Games, czyniących to w latach poprzednich i rosnące z roku na rok. Dołożymy wszelkich starań, aby tegoroczna rekomendacja stała się tradycją w Movie Games. W nadchodzących latach planujemy nie tylko kontynuować dotychczasowy model 10 produkcji w Movie Games, ale rozwinąć go o kolejne dziesięć, z których pierwsza 'American Motorcycle Simulator' została już zaprezentowana i spotkała się z pozytywnym odbiorem" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Prezes Movie Games deklaruje, że spółka określi swoją politykę dywidendową w prospekcie emisyjnym, który będzie towarzyszył przejściu na główny rynek GPW, ponieważ wtedy będzie mogła lepiej prognozować wyniki 2020 r.

"Mamy za sobą w tym roku udaną premierę, ale wiemy, iż najważniejsze jest to, co przed nami, czyli praca nad rozwojem tytułu i kolejne premiery. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani do dalszego działania i walki, by na każdej kolejnej grze pokazywać dalszy rozwój spółki i wyjątkowo utalentowanych zespołów tworzących gry. Dzisiaj jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby oszacować wyniki tego roku. Mogę natomiast powiedzieć, że jako zarząd jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, iż nasze przychody połączone z dyscypliną kosztową pozwalają nam stale podnosić poprzeczkę i realizować coraz ambitniejsze cele" - dodał Wcześniak.

Produkcje przygotowane przez spółkę na rok 2020 są na wysokim poziomie zaawansowania, co z jednej strony wskazuje na możliwość dodatkowego wzbogacenia przychodu spółki, z drugiej natomiast oznacza, iż znaczna część kosztów na produkcje została poniesiona. Istotne z perspektywy Movie Games jest to, iż zainteresowanie tytułami wydawanymi przez spółkę potwierdzone zostało w poziomie zapisów na wishlistę, podkreślono.

"W ocenie zarządu spółki, istotne jest planowane na ten rok wydanie gier znajdujących się w tzw. backcatalogu, co stanowi również ważny element strategii spółki. Dodatkowo należy wskazać, że spółka w tym roku zaplanowała wraz ze spółkami powiązanymi kapitałowo premiery ośmiu nowych tytułów" - podsumowano.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)