Ekspert: szczyt UE-Bałkany Zach. bez perspektywy akcesji będzie straconą okazją

Źródło: PAP

Efektem szczytu UE-Bałkany Zachodnie powinno być jasne wskazanie perspektyy przystąpienia krajów regionu do UE, w przeciwnym razie może być on straconą okazją - uważa ekspert brukselskiego think tanku CEPS, prof. Steven Blockmans.