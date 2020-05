"Oni popełniają wielki błąd. Narażają społeczeństwo na ryzyko" - oświadczył Newsom, mówiąc o hrabstwach Yuba oraz Sutter. Podkreślił, że stanowią one wyjątki, gdyż "zdecydowana większość Kalifornijczyków przestrzega zasad".

Dotychczas w Kalifornii zmarło 2381 osób zakażonych koronawirusem, z czego we wtorek 93. Ten zamieszkany przez blisko 40 mln osób bogaty stan na Zachodnim Wybrzeżu USA był jednym z pierwszych dotkniętych na szerszą skalę przez epidemię. Odnotowywany tu obecnie współczynnik 6 zgonów na 100 tys. mieszkańców jest jednak wielokrotnie niższy niż w stanach Nowy Jork (129), New Jersey (93), Massachusetts (61) czy Connecticut (74).

"Miliony Kalifornijczyków odpowiedziały na wezwanie, by zostać w mieszkaniach i dzięki nim możemy zaczynać przechodzenie do kolejnego etapu prowadzącego do zmiany nakazu pozostawania w domu" - ogłosił Newsom. Od piątku - zgodnie z decyzją gubernatora - działalność w Kalifornii wznowić będą mogły m.in. sklepy odzieżowe, kwiaciarnie i księgarnie.

Reprezentujący Partię Demokratyczną polityk podkreślił zarazem, że "wirus wciąż jest groźny". "Nie wracamy do normalności. To nowa normalność z dostosowaniami i zmianami, aż do odporności na chorobę i szczepionki" - ostrzegł.

Władze hrabstw Yuba oraz Sutter, gdzie wykryto relatywnie mniej przypadków Covid-19 niż w większych miastach Kalifornii, chcą odmrażać gospodarkę własnym tempem. "Na północy stanu spełniliśmy kryteria do otwarcia i nie będziemy czekać na San Francisco czy Los Angeles, by to zrobić" - poinformował James Gallagher z władz lokalnych Yuba City.

Od poniedziałku inspektor sanitarny hrabstw Yuba i Sutter Phuong Luu zezwoliła na wznawianie działalności m.in. przez restauracje, zakłady fryzjerskie oraz centra handlowe.

"Covid-19 jest groźny, ale to nie jedyny problem zdrowotny" - przekazała w swym komunikacie Luu. "Nie możemy czekać na szczepionkę, nie odnotowując radykalnych szkód dla społeczności. Konsekwencją czekania będą dodatkowe problemy zdrowotne spowodowane stresem i dylematami osób z ograniczonymi finansami czy kupić potrzebne do życia jedzenie czy leki. Jako inspektor sanitarny dwóch hrabstw muszę myśleć o całym spektrum zdrowia naszej społeczności" - argumentowała.

W swoim planie otwierania gospodarki gubernator Newsom zakłada, że niektóre hrabstwa będą mogły pozwolić sobie na więcej niż inne. Wydany przez niego nakaz pozostania w domu - jak wskazują sondaże - popiera większość Kalifornijczyków.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)