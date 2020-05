Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych, obowiązujące przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym.

W ocenie Prezesa UODO, rozwiązanie w postaci przesyłania dokumentacji medycznej na wniosek nie tylko samego pacjenta, ale i jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem profilu ePUAP, przy zachowaniu procedur wynikających z regulacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest dopuszczalne w świetle przepisów RODO. Rozwiązanie to pozwala realizować prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przy zmniejszeniu ryzyka bezpośredniego odbioru dokumentacji w okresie epidemii wirusa COVID – 19.

Urząd podkreślił, że w przypadku korzystania z innych środków komunikacji elektronicznej szpital jako administrator powinien ocenić, czy gwarantują one odpowiedni stopień bezpieczeństwa przesyłanych danych zawartych w dokumentacji medycznej. "Udostępnianie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinno odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa umożliwiających weryfikację osoby składającej wniosek oraz gwarantujących bezpieczeństwo przesyłanych danych" - wskazał UODO. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś