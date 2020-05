PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację stacji 220/110 kV Konin", podała spółka.

20 kwietnia Elektrobudowa podawała, że otrzymała od PSE pismo wraz z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł, odnoszące się do odstąpienia przez zamawiającego od powyższej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia przez zamawiającego kar umownych w wysokości 20,2 mln zł. Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień 20 kwietnia wynosiło ok. 68%.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)