Bloober ma umowę z Microsoftem na wydanie 'The Medium' na PC i Xbox Series X



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest wydanie nowej, produkowanej przez spółkę gry "The Medium" na platformach PC oraz Xbox Series X, w specjalnym programie, podał Bloober.

"Prawa autorskie do gry pozostaną przy emitencie i nie przejdą na Microsoft Corporation. Premiera gry nastąpi pod koniec roku 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, sprzedaż gry w programie będzie mieć wpływ na wyniki finansowe za rok 2020 i kolejne okresy, dodano.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)