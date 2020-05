Rosja: W kwietniu duży wzrost cen żywności

Źródło: PAP

Inflacja w Rosji przyspieszyła w kwietniu do 0,8 proc., a w ujęciu rocznym z 2,5 proc. do 3,1 proc. - podał w czwartek urząd statystyczny Rosstat. Najbardziej w porównaniu z marcem br. wzrosły ceny żywności, co Rosstat wiąże m.in. z trybem samoizolacji z powodu Covid-19.