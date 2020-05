SimFabric rozpoczął certyfikację 'Truck Mechanic Simulator' na Nintendo Switch



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął certyfikację gry "Truck Mechanic Simulator" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Premiera gry planowana jest w czerwcu br.

"Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię posiadania do końca roku w swoim portfolio dziesięciu symulatorów na konsole. Dwa z nich w wersji na Switcha zadebiutują już w czerwcu. W kolejnych miesiącach będą także dostępne w wersjach na PlayStation 4 oraz Xbox One. Chodzi o tytuły 'Truck Mechanic Simulator' oraz 'Farm Mechanic Simulator'. Za nami premiery dwóch innych gier z tego gatunku: 'Farm Expert 2019' oraz 'Construction Machines Simulator'. Obie wersje po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się wersji pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej i Ameryce Północnej. Liczymy, że kolejne produkcje z naszego portfolio zdobędą podobne zainteresowaniem wśród graczy" - powiedziała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

W "Truck Mechanic Simulator" zadaniem gracza będzie naprawa dużych pojazdów transportowych. W tym celu wcieli się on w rolę mechanika olbrzymich wózków widłowych, nazywanych truckami. Będzie musiał zdiagnozować usterki, wymienić uszkodzone części i rozbudować swój warsztat. Licencję na ten tytuł SimFabric pozyskało od swojego głównego akcjonariusza - PlayWay. Gra bazuje na mechanice znanego projektu "Car Mechanic Simulator", podano także.

"'Truck Mechanic' to drugi z pięciu planowanych w tym roku symulatorów przeznaczonych do portowania na konsole nowej generacji. Ta gra będzie czwartym symulatorem z naszego portfolio konsolowego. Od początku naszej działalności w 2016 r. zgromadziliśmy w portfolio łącznie 10 gier na Nintendo Switch, 2 gry na PC/Steam, 3 gry na PS4 i 1 grę w wersji mobilnej. Naszą najbardziej rozpoznawalną produkcją jest autorski tytuł SimFabric - 'Farm Expert'" - powiedział członek rady nadzorczej Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Oprócz produkcji gier własnych i portowania na zlecenie, spółka podpisała kontrakt w ramach grantu z MEN na przygotowanie innowacyjnych rozwiązań e-learningowych dla szkół. Łączny portfel zamówień Spółki na usługi e-learningowe przekracza aktualnie 3 mln zł. Od lipca 2019 roku spółka prowadzi oddział w Łodzi odpowiedzialny za działania B+R, którego celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży gier komputerowych, podsumowano w materiale.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)