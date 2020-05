Dom Development wprowadził do oferty 472 lokale w ramach 4 projektów w Warszawie



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Dom Development rozpoczął sprzedaż 472 lokali w ramach czterech projektów zlokalizowanych w różnych częściach Warszawy, podała spółka. Przekazanie kluczy we wszystkich inwestycjach planowane jest na przełomie 2021 oraz 2022 roku.

"Wprowadziliśmy do oferty 467 nowych mieszkań i 5 lokali usługowych łączących w sobie atrakcyjne lokalizacje z wysoką jakością wykończenia. Każda z tych inwestycji ma nieco inny styl, co daje naszym klientom większe możliwości wyboru miejsca do życia. Wdrożyliśmy specjalne środki ostrożności zgodne z zaleceniami WHO i GIS. W związku z tym nasze biura sprzedaży działają w normalnym trybie, a liczba odwiedzających nas klientów rośnie" - powiedział dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.

Firma przygotowała dla swoich klientów jedną premierową inwestycję - Osiedle Głębocka - oraz trzy nowe etapy projektów Żoliborz Artystyczny, Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód, Osiedle Stacja Grochów.

Jednocześnie pomimo obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce Dom Development realizuje inwestycje zgodnie z harmonogramem, a odbiory mieszkań odbywają się planowo, podsumowano.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

(ISBnews)