USA: Członek personelu wiceprezydenta Pence'a pozytywnie zdiagnozowany na koronawirusa

Źródło: PAP

Członek personelu wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a został pozytywnie zdiagnozowany na koronawirusa. Spowodowało to opóźnienie piątkowego lotu Pence'a do Iowa, a niektórzy pasażerowie Air Force Two opuścili samolot - poinformował urzędnik Białego Domu.