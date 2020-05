Mirbud ma umowę na budowę budynku produkcyjno-biurowego za 29,7 mln zł netto



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Mirbud podpisał z PCO umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku produkcyjno-biurowego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 w Warszawie wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania", podała spółka. Wartość umowy to 29,7 mln zł netto.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

