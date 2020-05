"Cały czas się zmieniamy, m.in. wprowadzając nowe technologiczne rozwiązania w ramach naszej strategii GO Mobile!, pozwalającej zarządzać przesyłką z poziomu smartfona. Jak pokazują badania, jesteśmy doceniani przez naszych klientów - odsetek osób, które robiąc zakupy w Internecie, najczęściej wybierają Paczkomaty jako formę odbioru przesyłki, wyniósł aż 80%. To naprawdę świetny wynik na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest logistyka w naszym kraju. Bardzo cieszy nas popularność Paczkomatów także w mniejszych miastach i na wsiach. Paczkomat wyraźnie się zdemokratyzował, jest już pierwszym wyborem mieszkańców całej Polski, a nie tylko największych miast. Potwierdza to, że nasze diagnozy potrzeb użytkowników maszyn są bardzo dobre, a rozwijanie sieci Paczkomatów także poza największymi miastami było strzałem w dziesiątkę" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Paczkomaty są także drugą najczęściej wybieraną formą wysyłania towarów, zaraz po Poczcie Polskiej. Popularność tradycyjnej formy wysyłki jest większa o 2% - niemal tyle samo osób (51%) decyduje się na wysyłkę za pomocą maszyn InPost. 79% badanych korzystało w ostatnich 3 miesiącach z Paczkomatów, odbierając przesyłki (+3 pkt proc. r/r), a niemal 1/3 respondentów także nadawała przesyłki w maszynach (+11 pkt proc.). Zwiększyła się także liczba wysyłających przez Paczkomaty (+4 pkt proc.), a także osób, które zarówno wysyłały, jak i odbierały przesyłki (+7 pkt proc.), wskazano również.



"Zanotowany wzrost w tej kategorii [wykorzystywania Paczkomatów do nadawania przesyłek] o 11 pkt proc. jest rekordowy w naszej historii. Szczególnie cieszy wzrost nadających przesyłki w Paczkomatach w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lat, co jest dowodem na uniwersalność naszych rozwiązań" - podkreślił prezes.



Nastąpił wzrost zadowolenia we wszystkich szczegółowo badanych obszarach korzystania z Paczkomatów InPost. Największe wzrosty widać w satysfakcji z czasu na odbiór przesyłki (+20 pkt proc.), cenie usługi zamówienia przesyłki (+10 pkt proc.) oraz terminu i szybkość dostarczenia przesyłki (+9 pkt proc.), podsumowano.



Badanie Kantar przeprowadzono na reprezentatywnej grupie internautów [N=1000], "Wizerunek marki InPost, Raport z badania", Kwiecień 2020.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

