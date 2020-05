Prezes KGHM: W kryzysie duże firmy mają większe szanse na przetrwanie



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Kryzys może w mniejszym stopniu dotknąć duże firmy, które mają większe zdolności kapitałowe. Jednak należałoby patrzeć na każdy podmiot indywidualnie, ze względu na branżę, w której funkcjonują i czynniki ryzyka, które dotyczą klienta ostatecznego, czyli popytu na ich produkty, ocenił prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński w rozmowie z ISBnews.TV.

"Na pewno jest tak, że w przypadku dużych podmiotów, które mają większe zdolności kapitałowe, większą możliwość stabilnego długu i możliwość zasilania swoich kontrahentów stabilnymi płatnościami za usługi, kryzys będzie mniej dotkliwy" - stwierdził Chludziński podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews "Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia".

Podkreślił, że duże spółki, mając pewien standard standingu finansowego, mogą sobie pozwolić na więcej i dłużej mogą "wytrzymać" trudne czasy.

"Możemy sobie pozwolić na więcej, w kontekście też porównywania do innych mniejszych biznesów, które nie mają ani takiej historii, ani takiego majątku, ani takich kapitałów własnych" - wyjaśnił.

Na pytanie, czy kryzys do dobry czas na fuzje i przejęcia, Chludziński stwierdził: "Na pewno tak, i podręcznikowo, i praktycznie, i realnie".

"To są sytuacje, które sprzyjają dobrym zakupom na przyszłość, która może być lepsza, i na pewno będzie lepsza. Biznes, który w kryzysie jest wyceniany 3 razy mniej, może potem przynosić całkiem dobrą EBIDT-ę i dobry wynik finansowy, i dobry zwrot z inwestycji" - podkreślił prezes.

Ale - jego zdaniem - na ocenę, kogo kryzys dotknie najbardziej i kogo będzie można tanio kupić, jest jeszcze za wcześnie.

"Na pewno po nocy przyjdzie dzień i na pewno tanie, dobre, zakupy w gorszych czasach mogą przynieść pieniądze w lepszych czasach, kiedy wróci normalność" - stwierdził.

"KGHM może rozważać takie możliwości, kiedy będziemy widzieli, jak sytuacja się będzie rozwijać i będziemy wiedzieć, kto będzie się chciał sprzedać. Jest za wcześnie, aby mówić o tym, że chce się kupić, jeśli nikt nie chce się sprzedać" - podsumował Chludziński.

W poniedziałek odbyła się "XIX Debata Ekspercka ISBnews" podczas, której prezesi największych polskich spółek uznali, że polskie duże przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do globalnego spowolnienia gospodarczego, które będzie konsekwencją pandemii koronawirusa. W ich zgodnej opinii, kryzys to czas na weryfikację strategii biznesowej, przegląd aktywów, ale także na fuzje i przejęcia słabszych, ale atrakcyjnych podmiotów, które mocniej odczują recesję.

W debacie brali udział: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen; Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź; Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao; Mariusz Dziurdzia, partner PwC, lider usług dla dyrektorów-CFO.

(ISBnews/ISBnews.TV)