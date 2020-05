Play osiągnął poziom 8 tys. stacji w ramach własnej sieci pod koniec kwietnia



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Play osiągnął poziom 8 tys. stacji w ramach własnej sieci pod koniec kwietnia, poinformował prezes Jean Marc Harion. Po lekkich opóźnieniach inwestycyjnych w I kw. obecnie nadrabia plan inwestycyjny na ten rok.

"Jesteśmy już 2. w Polsce operatorem pod względem liczby stacji. Mieliśmy lekkie opóźnienie inwestycyjne w I kw. przez kwestie administracyjne, ale obecnie nadrabiamy i jesteśmy przekonani, że będziemy realizować ten projekt planowo" - powiedział Harion podczas wideokonferencji.

Play chce mieć docelowo 9 500 stacji bazowych we własnej sieci w 2021 r.

Jak podano, obecnie 40% stacji w sieci operatora zostało zmodernizowanych do 5G Ready. Ponadto 500 stacji bazowych jest technicznie gotowych na obsługę 5G na częstotliwości 2100 MHz.

Prezes operatora zaznaczył, że Play pokazał odporność na recesje, wprowadza nowe usługi w ramach swojej mobilnocentrycznej strategii i chce umacniać pozycje lidera w usługach "home and family".

"Za wcześnie oceniać, jak wpłynie COVID-19 na resztę roku. Z jednej strony, pozytywnym trendem jest, że klienci konsumują więcej danych, usług głosowych, usług online, zwłaszcza, że mamy najbardziej cyfrowych klientów. Z drugiej strony, kupują coraz mniej urządzeń w związku z rygorami bezpieczeństwa. Wszystko zależy od długości kryzysu i jego wpływu na klientów. Musimy być ostrożni, a jak sytuacja się ustabilizuje dokonamy oszacowania perspektyw" - podsumował prezes.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)