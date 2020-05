Ronson miał 29,39 mln zł zysku netto, 38,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ronson Development odnotował 29,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2020 r. Ronson Development wypracował 29,4 mln zł zysku netto. To wynik ponad 8-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i zarazem o 69% wyższy niż w całym 2019 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W pierwszym kwartale br. przekazaliśmy naszym klientom rekordową liczbę 387 lokali, w tym 234 lokale w projekcie City Link III na warszawskiej Woli, gdzie marża brutto na sprzedaży sięgnęła niemal 39%. Zysk brutto tylko z tego jednego projektu wyniósł 44,2 mln zł, a łączny zysk brutto na sprzedaży w omawianym okresie to 45,8 mln zł. Przełożyło się to na rekordowy zysk netto, który przekroczył 29 mln zł. To wynik nie tylko kilkukrotnie wyższy od wypracowanego w pierwszym kwartale ubiegłego roku, lecz również wyższy niż roczne zyski Ronson Development w kilku ostatnich latach" - dodał prezes Boaz Haim, cytowany w materiale.

Zysk operacyjny wyniósł 38,24 mln zł wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,23 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 66,02 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Ronson Development w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 167,2 mln zł i były 2,5-krotnie wyższe niż przed rokiem. Średnia marża brutto na wszystkich projektach mieszkaniowych w tym okresie sięgnęła 27,4% wobec 19,6% w analogicznym okresie 2019 r." - czytamy także.

Na koniec marca 2020 r. w ukończonych projektach spółka miała 197 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom, z czego 115 to lokale już sprzedane, a łączna wartość zawartych umów to 59,6 mln zł. Oczekuje się, że większość tych lokali zostanie przekazana klientom w drugim kwartale br., podano także.

Ponadto, w tym roku Ronson Development planuje zakończyć budowę 6 projektów obejmujących łącznie 701 lokali. 513 z nich (o wartości 195,8 mln zł) było już sprzedanych przed końcem pierwszego kwartału br.

"Codziennie monitorujemy postępy prac na budowach. Mimo trwającej pandemii, wszystkie projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Na ten moment nie przewidujemy jakichkolwiek opóźnień w przekazywaniu lokali nabywcom" - zapowiedział Haim.

W okres zawirowań rynkowych wywołanych pandemią COVID-19 Ronson Development wszedł, będąc w bardzo dobrej sytuacji finansowej, podkreśla spółka.

"Na koniec marca br. na kontach spółki znajdowały się ponad 104 mln zł, a relacja długu netto do kapitałów własnych była na poziomie 19%, najniższym od 7 lat. Posiadając pełną zdolność do finansowania obecnych oraz planowanych projektow, jak rowniez do nabywania nowych gruntów, Ronson Development znajduje się w komfortowej sytuacji finansowej" - stwierdził CFO Yaron Shama.

Pierwszy kwartał tego roku był udany dla Ronson Development również pod względem nowo zawieranych umów sprzedaży mieszkań. Spółka zakontraktowała sprzedaż 277 lokali wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r., czytamy dalej. Motorami sprzedażowymi Ronson Development w minionym kwartale były dwa warszawskie projekty: Ursus Centralny i Miasto Moje, gdzie sprzedano odpowiednio 99 i 65 lokali. Dużą popularnością cieszyła się również Panoramika w Szczecinie (33 sprzedane mieszkania) oraz Grunwald2 w Poznaniu (17 sprzedanych lokali).

"Wyniki sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale tego roku były najlepsze w historii Ronson Development. W kwietniu zaobserwowaliśmy jednak wyraźne wyhamowanie sprzedaży w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi z powodu pandemii, a także z wywołaną przez nią niepewnością na rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę te nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco analizujemy warunki rynkowe i dostosowujemy do nich terminy uruchamiania nowych inwestycji. Niedawno wystartowaliśmy z budową drugiego etapu osiedla Ursus Centralny w Warszawie, obejmującego przeszło 250 lokali. Zakładamy, że do końca roku uruchomimy jeszcze cztery inwestycje liczące łącznie ponad 400 lokali" - wskazał wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Andrzej Gutowski.

"Szybko dostosowaliśmy też nasze działania sprzedażowe do nowej rzeczywistości. Przykładowo, klasyczne dni otwarte w naszych inwestycjach zastąpiliśmy spotkaniami wirtualnymi, które transmitowane są na żywo na naszym profilu na Facebooku. Dla naszych klientów jesteśmy dostępni zarówno zdalnie - telefonicznie mailowo czy poprzez czat online, jak również w biurach sprzedaży, gdzie oczywiście zachowujemy szczególne środki ostrożności. Nasze biura sprzedaży ponownie są otwarte 5 dni w tygodniu. Powoli wracamy do normalności" - podsumował Gutowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 29,39 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)