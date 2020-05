Mennica Polska miała 15,95 mln zł straty netto, 11,95 mln zł EBITDA w I kw.



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 15,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,68 mln zł wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,95 mln zł, wobec 10,58 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,89 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 172,4 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane odnotowaniem m.in. przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Mennica Residence', jak również wyższą sprzedażą i rentownością sprzedawanych produktów w segmencie menniczym. Czynniki te rekompensowały spowodowany COVID-19 spadek wyników w segmencie płatności elektronicznych. W omawianym okresie odnotowano jednak spadek wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, co wynikało z zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki Enea. Jednak po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie dwukrotnie wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

"Pomimo sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19, kształtowanie się wskaźników finansowych w pierwszym kwartale 2020 roku pokazuje, wynikającą ze strategii grupy opartej m.in. na dywersyfikacji, stabilność finansową zarówno w aspekcie realizowanych zysków, jak również przez pryzmat solidnej płynności finansowej. Konsekwentny wzrost zaangażowania w realizację i rozwój działalności deweloperskiej w kolejnych okresach pozytywnie przełoży się na wyniki Grupy Mennicy Polskiej" - podsumowano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 14,49 mln zł wobec 4,26 mln zł straty rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



