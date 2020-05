Transmisję na żywo z konferencji będzie można obejrzeć na profilu Forsal.pl na Facebooku.



Do dyskusji na temat demokracji i technologii, które kształtują naszą obecną i przyszłą rzeczywistość zaproszono osoby, dzięki którym dowiemy się jak COVID-19 wpływa na to co dzieje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jaką odpowiedź na epidemię mają aktywiści i aktywistki z różnych zakątków świata i naszego regionu? I wreszcie, co możemy zrobić, by najgorszym powikłaniem po wirusie nie było zdeformowanie demokracji? Ponadto, przyjrzymy się wspólnie temu, czy rzeczywiście obecny kryzys przyczynił się do wzmocnienia przekonania, że dane i informacja to podstawa budowania zaufania i skutecznych metod radzenia sobie w czasach kryzysu. Zastanowimy się co można zrobić dla pracowników/c i rynku pracy, który już przeobrażał się pod wpływem technologii, a obecnie zmaga się z ogromnymi wyzwaniami.

Program Personal Democracy Forum CEE

12:00-12:10 Otwarcie

Krzysztof Izdebski i Anna Kuliberda, Fundacja ePaństwo, Polska

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska - Miasta wolności, Polska

Olena Boytsun, Luminate

Anna Sienicka, V-ce Prezeska TechSoup, Europa

12:10-12:20 Wprowadzenie

Przeszłość i przyszłość solidarności: Gdańsk, miasto wolności

Anna Kieturakis, działaczka opozycji demokratycznej, pierwsza tłumaczka Lecha Wałęsy

Maciej Grzywaczewski, działacz opozycji demokratycznej, współautor tablic z 21 postulatami sierpniowymi

12:20-12:30 #DemocracyUpdate

Elena Calistru, Funky Citizens, Rumunia

12:30-12:40 #DemocracyUpdate: Rozmowa

Elena Calistru, Funky Citizens, Rumunia - Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna, Polska

12:40-12:50 #DemocracyUpdate - pytania i odpowiedzi

Anna Kuliberda, ePaństwo Foundation, Polska

12:50-13:00 Przerwa

13:00-13:10

13:10-13:20 #DemocracyUpdate - obraz sytuacji w regionie CEE (raport OBWE)

Jacopo Leone, OBWE/ODHIR

#DemocracyUpdate - obraz sytuacji w regionie CEE (Bośnia, Serbia, Ukraina)

Darko Brkan, Zasto Ne?, Bośnia i Hercegowina

Vuka Crjanski, CRTA, Serbia

Olga Ayvazovska, OPORA, Ukraina

13:20-13:30 #DemocracyUpdate - obraz sytuacji w regionie CEE (Gruzja, Czechy, Węgry)

Sandor Lederer, K-Monitor, Węgry

Salome Baker, Shame Movement, Gruzja

Lenka Kovacova, Open Society Foundation, Czechy

13:30-13:40 #DemocracyUpdate - obraz sytuacji w regionie CEE (Białoruś, Słowacja, Rosja)

Franak Viacorka, Digital Communication Network, Białoruś

Tomas Krisak, Open Society Foundation, Słowacja

Alexey Sidorenko, Teplitsa of Social Technologies, Rosja

13:40-13:50 Przerwa

13:50-14:00 Solidarność: zastrzyk tlenu dla demokracji

Kelly Halseth, Fundacja ePaństwo / Code for All

14:00-14:10 Solidarność: zastrzyk tlenu dla demokracji - ćwiczenia oddechowe z civic techem

Micah L. Sifry, Współfundator i Prezydent Civic Hall, USA

14:10-14:20 Solidarność: zastrzyk tlenu dla demokracji - pytania i odpowiedzi

Anna Kuliberda, ePaństwo Foundation, Polska

14:20-14:30 Przerwa

14:30-14:50 Siła Otwartych Danych: Rozmowa

Rebecca Rumbul, MySociety, Wielka Brytania - Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo, Polska

14:50-15:00 Siła Otwartych Danych - pytania i odpowiedzi

Anna Kuliberda, ePaństwo Foundation, Polska

15:00-15:10 Przerwa

15:10-15:20

15:20-15:30 Co z rynkiem rynkiem pracy?

Priscillia Ludosky, Żółte Kamizelki, Francja

Piotr Ostrowski, OPZZ, Polska

15:30-15:40 Co z rynkiem rynkiem pracy? - pytania i odpowiedzi

Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo, Polska

15:40-15:50 Pytania

15:50-16:00 Zakończenie

16:30-18:00 Festiwal Technologii Obywatelskich dla Demokracji

Prawo do miasta. Co dalej?